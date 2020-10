Ilang commuter umaray sa singil sa Beep card

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Kalituhan, mga reklamo at mahabang pila ang sumalubong sa unang araw ng pagpapatupad ng cashless payment sa EDSA busway, o ang obligadong paggamit ng mga Beep card sa mga bus na babaybay ng EDSA.

Umaray din ang ilang commuter sa mataas na singil para makakuha ng beep card.

Nagalit ang ilang mga pasahero dahil sa tagal ng pila ngayong unang araw ng pagpapatupad ng cashless payment sa EDSA Carousel.



Marami kasi ang walang BEEP card at kinailangang pumila ng matagal para makakuha ng card.

Ngayon, nasa P80 ang singil sa Beep card, na itinaas mula P50 noong Agosto. May kasama rin itong P100 na load kaya sa kabuuan ay P180 ang binabayaran ng mga commuter. May P5 pang convenience fee para sa mga 3rd-party service na nagbebenta ng load sa mga istasyon.

Hindi makakasakay ng bus ang mga walang Beep card. At kapag hindi na-tap out sa babaang istasyon, ibabawas ng card ang maximum na pasahe sa P65.

Kumpara noong mga nakaraang araw, mas mahaba at mabagal ang usad ng pila ng mga pasahero sa EDSA Monumento Bus Stop.

Aminado ang ilang pasahero na nabibigatan sila sa kailangang bayaran para sa card.

"Hindi na namin alam 'yan. Tulad ngayon ang pamasahe ko balikan lang wala ako pambili ng Beep card. Haba pa ng pila namin abot hanggang palengke," ayon sa pasaherong si Armando Echegerezza.

"Magkano ito P180 ang laman P100 lang po. Pano naman 'yung iba kanina 'yung nakapila dun 'yung pera niya kulang ng P20 ayaw pagbigyan, papaano naman 'yung mga ganun?" pahayag ng isa pang pasahero.

May iilan namang pasahero na sakto lang ang dalang pera kaya nagplano na lang sila na maglakad sa pupuntahan.

"Nage-extra po ako ng labor, ngayon po kukuha po ako ng ayuda ko.. Inutang ko sa kasamahan ko sa welder tapos nagulat po ako ngayon na ganito. Nanlambot nga po ako hindi ko alam gagawin ko," pahayag ng pasaherong si Joel.

Marami man ang nalito, may mga suportado naman ang bagong sistema para maiwasan ang direct contact ngayong panahon ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

'DAPAT LIBRE ANG BEEP CARD'

Pakikiusapan naman ng Department of Transportation ang AF Payments, ang operator ng Beep card para gawing libre ang mga naturang card.

Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na nakikipagusap siya na gawing libre ang singil sa mga Beep card dahil umaaray pa ang mga commuter dulot ng pandemya at maaaring mabigat pa sa kanila ang dagdag na gagastusin para makabili ng Beep card.

"Dapat libre lang ang card. We are still under quarantine measures. Workers who have just returned to work are the main users of the rail system and the EDSA Busway. Malaking bagay para sa mga ordinaryong manggagawa ang P30-P50 na ikakaltas para bayaran ang Beep card. Pasahe din ‘yun. They should be spared from the burden of having to pay the price of the beep card on top of their fares," ani Tugade.

Dapat din may opsiyon ang mga commuter na lagyan ng load ang mga card ng naaayon sa kailangan nitong pasahe.

Maaaring bilhin ang Beep card o magpa-reload sa LRT at MRT-3 stations, ilang convenience stores, Bayad Center outlets at mga katuwang nito, o kaya sa mga loading partner gaya ng BPI, Eon by Unibank, Akulaku, at Justpayto.

Ayon naman sa AF Payments, nasa 90,000 cards ang naibenta na nila sa mga bus. Kung ibabalik ng oprator ang P80 na nasingil sa card, aabutin ito ng P7.2 milyon.

Tingin nila "imposible" ang gustong refund para rito, at giit ng AF Payments na wala naman daw silang kinikita sa card.

"'Yan po ang production cost. So kahit piso wala pong kinikita ang Beep card… We practically give it profit-free so whatever the passengers are paying for 'yun din po ang charge sa 'min ng card manufacturer to produce the card… 'Yung chip po na nakalagay diyan may cost po yan kaya po siya umaabot sa P80," ani Sharon Fong, Chief Commercial Officer ng Beep card.

May bubuuin na proyekto ang AF Payments para mapababa kahit papaano ang presyo ng card.

Nanindigan naman ang DOTr na wala silang plano sa ngayon na alisin ang cashless transaction sa EDSA.

