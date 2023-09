MAYNILA — Mahigit 800 kabataang estudyante na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc.. (SBSI) ang nadiskubreng pawang dropped out sa kanilang mga pag-aaral.

Ito ang lumabas sa pagdinig ng Senado nitong Huwebes.

Sabi ni Dr. Karen Galanida, Schools Division Superintendent ng Siargao na nakasasakop sa bayan ng Socorro, batay sa kanilang record ay nangyari ang malawakang drop out kasunod ng “massive exodus” sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigal del Norte.

Dagdag pa ni Galanida, maraming mga guro din ng DepEd ang nag-AWOL sa kanilang trabaho noong Pebrero 2019 at marami din ang nagbitiw na sa trabaho.

“We have enrolled 150 ALS learners in 2019, 800 plus learners have dropped out of schools due to their massive exodus in Sitio Kapihan and we have as per reports 103 DepEd personnel who also resigned/retired. There are also teachers who went AWOL in February, most of them have massively resigned in June, July 2019,” sabi ni Galanida.

Pinilit aniya ng DepEd na matulungang makapag-aral ang mga bata mula sa Kapihan sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS subalit sa kabila nito, walo lamang sa mga ALS learners ang nakatapos.

“In 2019 despite our extensive interventions, they have decided to leave the school and in SY 2020 to 2021, 150 learners have expressed their intention to get enrolled, because these 150 learners are 4Ps recipient. Sadly out of the 150 learners in ALS only 8 have survived,” sabi ni Galanida.

Sabi ni Galanida, bigla nalang hindi ma-contact ng mga ALS teachers ang kanilang mga estudyante.

Natanong din ni Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa si Galanida kung ano ang relasyon nito kay Mamerto Galanida ng SBSI kung sana lumabas na tiyunin nito ang opisyal.

Dismayado si Dela Rosa na napabayaan ang pag-aaral ng mga bata lalo’t lumalabas na si Mamerto Galanida ay isa pa lang Doctor of Education at naging Schools Superintendent din ng DepEd.

“Binabawalan ba ninyo an mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi?” tanong ni Dela Rosa.

Sabi ni Mamerto Galanida, hindi niya alam kung bakit hindi nagpatuloy mag-aral ang karamihan sa kanilang mga kabataang miyembro sa SBSI.

Ang alam lang aniya niyang posibleng dahilan ay ang kahirapan na makarating sa mga eskwelahan dahil sa kalayuan nito sa kanilang lugar sa Kapihan.

Duda ni Sen. Risa Hontiveros, masyado nang maraming ginagawa ang mga batang miyembero ng SBSI kaya posibleng ubos na ang oras para makapag-aral pa.

Pero sabi ni Mamerto Galanida, nakakagulat ang naging presentation na ito sa Senado kung papaanong nauubos ang oras ng mga bata sa Kapihan.