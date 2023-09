ALAMIN: Mga epekto ng vog at paano ito maiibsan

Watch more News on iWantTFC



Nabalot ng volcanic smog o vog mula sa Bulkang Taal ang ilang parte ng Luzon ngayong Biyernes, na ayon sa isang eksperto ay maaaring makaapekto sa kalusugan.

Paliwanag ni pulmonary critical care specialist Dr. Julbert Benedicto, ang vog ay pinaghalong sulfuric acid droplets at dust particles o gabok.

Aniya, maaari nitong mairita ang mata at balat, at magdulot ng ubo, pagbahing, at asthma attack. Mas malala ang mga naturang sintomas sa mga nakakatanda, bata, at buntis, sabi ni Benedicto.

Inirekomenda niya ang paggamit ng N95 face mask.

Dagdag ng doktor, "Kalimitan po ito…may component din po ng mainit, heat. So ang madalas po naming sinsasabi ay stay hydrated po para ma-lessen yung maaaring mangyari sa mga pasyente."

"Sa mata, maaari pong hugasan dahil nagluluha… Yung iba po ang ginagawa, eyedrops, yung over the counter lang po na pang-moisturize lang ng mata. Yung iba, yung para po sa ilong pang-moisturize po, nasal spray," payo niya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

Hindi naman niya inirekomenda ang tuob o steam inhalation.

Paliwanag ng eksperto, "Noong COVID times, maaaring mag-trigger po ‘yan ng cough ta’s mas makakahawa ka. Dito sa era naman ng vog…ang problema po natin kasi yung heat, yung init po ba, steam na naki-create. Maaaring makadagdag pa sa irritation. Maaaring hindi po yun ang tamang solusyon."