Traffic enforcer tiklo sa umano'y carnapping sa Tagum

Arestado ang isang traffic enforcer dahil sa kinakaharap nitong kasong carnapping umano sa Tagum City, Davao del Norte.

Ayon sa pulisya nitong Martes, nahuli ang 36-anyos na suspek sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba sa Brgy. Magugpo South, Tagum noong huling linggo.

Traffic enforcer ng Tagum City Traffic Management Office ang suspek na sangkot sa maraming carnapping complaints sa lungsod.

Tinagurian din siyang top 2 most wanted person ng Regional Highway Patrol Unit XI.

Nahaharap siya sa kasong paglabag ng Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016, at walang piyansa ang inirekomenda sa kanya.

Nasa kustodiya na ng Davao del Norte Provincial Highway Patrol Team ang suspek.—Ulat ni Hernel Tocmo

