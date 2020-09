Mga istrukturang sumakop sa ilang kalye sa Maynila giniba

MAYNILA - Giniba ngayong Huwebes ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan at pulisya ng Maynila ang mga ilegal na istrukturang sumasakop sa mga kalye ng Port Area.

Ayon kay Police Col. Ronaldo Bumagat ng Manila Police District, posibleng makatulong din sa peace and order ang pag-demolish ng mga ilegal na bahay at negosyong nakakasakop sa mga bangketa at kalye.

"Mame-maintain natin [ang] katahimikan," ani Bumagat.

Noong Linggo, isang lalaki ang binaril sa naturang lugar, na nakuhanan ng CCTV. Mabilis na nakatakas ang mga gunman at doon nagtago sa mga bahay.

Ayon sa mga residente, walang nag-abiso sa kanila tungkol sa magaganap na demolisyon.

Pero ayon sa MPD, ibinabalik lang nila sa mga motorista ang mga sinakop na kalye, at sa mga pedestrian naman ang mga bangketa.

"Daanan talaga dati. Sinakupan po nila so ngayon, kailangan ilagay natin sa maayos [na] pamamaraan," ani Bumagat.

Bukod sa mga bahay, giniba rin ang mga negosyo, karamihan ay mga bentahan ng mga bisikleta at surplus.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News