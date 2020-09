SAPUL SA CCTV: Lalaki pinagbabaril sa Maynila

Nakuhanan ng surveillance camera ang pamamaril sa isang lalaki sa mataong lugar sa Port Area, Maynila. Michael Delizo, ABS-CBN News

MAYNILA — Napatay ang isang lalaki matapos pagbabarilin nitong umaga ng Linggo sa isang mataong lugar sa Port Area district ng Maynila.

Sa kuha ng closed-circuit television camera sa insidente, makikitang nakaupo at tila may hinihintay ang biktima sa may Railroad Street, Barangay 650 bandang alas-9:30 ng umaga.

Biglang nilapitan ng 2 lalaking nakasando ang bitkima at makalipas ang ilang minuto ay pinagbabaril nila ito.

Titira sana ang lalaking nakaputing sando pero hindi pumutok ang baril niya, kaya ang lalaking naka-asul na sando ang bumaril nang malapitan sa biktima.

Kahit nakabulagta at duguan na ang biktima, ilang beses pa siyang binaril ng lalaki para matiyak na patay na.

Tila kaswal lang ang mga residente sa lugar at inabutan pa ng tubig ang isa sa mga suspek bago pumasok ang mga ito sa eskinita.

Walang nagsalitang testigo at wala rin umanong nakakakilala sa mga suspek. Hindi rin umano kilala sa lugar ang biktima.

"Kami, takot na rin eh. Kung minsan, gusto ko nang magbitiw kasi kapag ganyan, nangangamba rin kami na baka mamaya balingan kami ng kung sino man ang gumagawa ng krimen," ani Rodolfo Trino, ex-officio ng Barangay 650.

Ipinatawag sa presinto si Trino dahil nakita siya sa CCTV footage na dumaan sa crime scene bago ang insidente.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang homicide section ng Manila Police District habang patuloy ang imbestigasyon sa krimen.