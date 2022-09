Residents are seen along the banks of the estero as the Pasig River Rehabilitation Commission (PRRC) relocates informal settler families (ISFs) of the Estero de Magdalena in Binondo, Manila on June 20, 2019. The project is part of the rehabilitation effort of the government to clean up Manila Bay and waterways within the city. The ISFs are bound to be relocated at Barangay Cabuco, Trece Martires, Cavite to ensure their safety for the upcoming rainy season. George Calvelo, ABS-CBN News/FILE

MAYNILA - Nakipagpulong na ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) sa mga alkalde ng Metro Manila para pag-usapan ang tugon sa housing backlog na nasa higit 6.5 million,

Ang nasabing usapin ay isa sa mga priority program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, mayorya ng 3.7 million na informal settler families (ISF) sa bansa ay nasa Metro Manila.

Nasa 500,000 umano sa mga ISF ang hindi maganda ang kondisyon habang nasa slum area, may riles ng tren, tabi ng ilog, estero, at iba pang high risk na lugar.

Ayon kay Acuzar, positibo ang tugon at buo ang suporta ng mga alkalde sa mga pinaplanong hakbang ng ahensya para sa pangmatagalang tagumpay ng housing program, na maari din aniyang makatulong sa paglago ng ekonomiya.

Gusto rin ng ahensya na magkaroon ng partisipasyon ang private developers at financial institutions para sa mas agresibo at mabilis na housing production.

Magpapatuloy ang dayalogo ng DHSUD sa mga opisyal ng Metro Manila sa mga susunod na araw para plantsahin ang housing program.

Mahalaga, ani Acuzar, ang pakikipagtulungan ng mga LGU para matugunan o tuluyan nang tuldukan ang mga problema sa housing sector.

