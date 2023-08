MAYNILA — Magsasagawa na rin ng imbestigasyon ang Senado sa pagpatay ng mga pulis sa Navotas City sa 17-anyos na si Jemboy Baltazar kamakailan.

Si Sen. Risa Hontiveros, pormal nang naghain na ng resolusyon para sa planong imbestigasyon kung saan nais matukoy ang mga naging paglabag sa police operation, gayundin ang nakamamatay at sobrang paggamit ng puwersa ng mga pulis na nauwi sa pagkamata ng binatilyo.

Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Sen. Raffy Tulfo, na dapat ay magkaroon din ng mas mahigpit na screening process sa pagtanggap ng mga aplikante sa pagiging pulis.

Sabi pa ni Tulfo, makabubuting gawing taon-taon ang pagsasailailm sa mga pulis sa neuro psychiatric examination para matiyak na maayos ang kanilang pag-iisip habang nasa serbisyo.

Para kay Sen. Chiz Escudero, dapat ding igiit ng PNP at DOJ ang mahigpit na pagsunod ng mga pulis sa rules of engagement sa bawat police operation.

Ayon pa kay Escudero, mas makabubuti kung sasampahan na ang mga sangkot na pulis ng mas mabibigat na kaso gaya ang murder at hindi naman ipinagbabawal ng piskalya na maghain ng kasong murder na maari namang ibaba sa homicide.

“It cannot be merely violation of PNP SOP and protocols, this is either homicide or murder and nothing prevents the prosecutor evaluating this case in preliminary investigation from filing a case for murder because it can always be lowered to homicide but filing a case for homicide can never be elevated to murder,” aniya.

Suportado naman ng maraming mambabatas ang panukalang imbestigasyon sa pagkamatay ni Baltazar.

Sabi ni Sen. Koko Pimentel, maghahain din siya ng hiwalay na resolusyon para dito. Naniniwala siya na maaring hindi lamang isolated case ang nangyari sa kaso ni Jemboy kaya sa paggulong ng Senate inquiry, isasama na rin aniya dito ang iba pang kaparehong pangyayari na pagsablay ng mga pulis sa kanilang operasyon kung saan may mga napapatay na mga inosenteng sibilyan.

