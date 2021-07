2 lugar sa Marinduque, isinailalim sa ECQ matapos masawi ang 2 senior citizen dahil sa COVID-19

TORRIJOS - Isinailalim sa enhanced community quarantine" ang 2 lugar sa bayan ng Torrijos, Marinduque bilang bahagi ng containment measures ng lokal na pamahalaan matapos masawi ang 2 senior citizen dahil sa COVID-19.

Base sa inilabas na executive order ni Mayor Lorna Velaso, ang mga lugar ay ang Purok Sampaguita sa Barangay Maranlig at Sitio Milaor sa Barangay Poblacion sa Torrijos.

Dalawang lalaking senior citizen na residente ng mga nasabing barangay at pumanaw dahil sa COVID-19 noong nakaraang linggo at nitong Martes, ayon sa municipal health officer ng Torrijos.

“Itong dalawang cases ay mortality, COVID-19 mortality na unknown ang exposure, so hindi namin alam sino ang nakahawa saan nanggaling yung sakit so talagang mas prompt atsaka mas appropriate na immediate mag-community quarantine kami,” ani Dr. Kris Mangunay.

Ang mga lugar na nasa ilalim ng ECQ ay tinawag na critical zone, habang ang may layo na 25-metro ay tinatawag na containment zone nasa ilalim sila ng modified enhanced community quarantine o MECQ.

Nasa 24-hours ang curfew sa ECQ areas, samantalang 6 p.m. hanggang 5 a.m. ang nasa MECQ at general community quarantine areas (GCQ).

“Ito kasi ay for DILG issuance na lahat nga dapat ng confirmed cases ay nagi-impose ng zoning and community measures yung localized lockdown, depending on gaano karami at saka kung saan, iba't iba yung extent, we’ve been minimizing yung lockdown para hindi naman masyadong ma-disrupt yung community," dagdag ni Mangunay.

Una ng isinailalim sa lockdown ang Barangay Tigwi noong July 9 hanggang July 24.

CONTAINMENT ZONES

Ang lugar na may layong 50-metro ay buffer zone at nasa ilalim ng GCQ.

Sa ilalim ng critical zone, ipinagbabawal ang paglabas ng bahay maging sa mga boundaries kahit pa anong edad, may mga naka-antabay ding screening area sa lahat ng entry point, may harang ang boundaries, sarado ang transit points pero mayroon namang access sa essential na produkto at serbisyo.

Sa containment zone, bagamat halos kahalintulad rin ng critical zone, pinapayagan ang 50 porsyento working capacity sa mga manufacturing at processing plants, maging sa opisina at establisimyento.

Sa buffer zone, pinapayagan ang galaw ng tao, gaya ng full operational capacity sa opisina ng gobyerno at industriya. Bukas naman ang transportasyon sa limitadong kapasidad, mayroon ring operasyon ang mga eskwelahan sa iba't ibang learning arrangements.

Ayon sa municipal health office, patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Torrijos na mayroong 9 aktibong kaso as of July 29.

Nanawagan naman ng pakikiisa ang LGU para hindi na tumaas pa ang bilang ng COVID-19 sa lugar, lalo at turismo ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente.

- ulat ni Andrew Bernardo

PANOORIN

Watch more on iWantTFC