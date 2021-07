2 patay sa pamamaril sa Taguig; mga biktima nagbebenta umano ng droga

MAYNILA—Dead on the spot ang 2 lalaking pinagbabaril ng di pa kilalang suspek sa Barangay New Lower Bicutan, Taguig City Martes.

Kinilala silang sina Bernard Siazon, 39, at alyas Jay Ar Lakay.

Ayon sa testigong nagreport ng insidente, nakita pang nagbebenta umano ng ilegal na droga ang 2 biktima sa 1 lalaki. Pero bigla na lang bumunot ng baril ang katransaksyon nila at pinagbabaril ang 2 sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Narekober sa bangkay ni Jay Ar Lakay ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Isang basyo naman ng kalibre-.45 baril ang nakuha sa crime scene.

Kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente.