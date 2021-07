Radio commentator patay sa pamamaril sa Cebu

(UPDATE) Patay ang isang radio commentator matapos umanong pagbabarilin ng 2 hindi pa kilalang salarin sa labas mismo ng istasyon sa Barangay Mambaling, Cebu City nitong umaga ng Huwebes.

Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, katatapos lang ng commentator na si Rey Cortes sa programa nito at pasakay na ng SUV nang biglang kaladkarin ng 2 lalaki bago barilin.

Nagtamo ng tama ng bala sa braso at puso ang biktima.

"I wasn’t able to finish my program which was after his because I had to run down to attend to him. He was already lying down and in pain," ani Tumulak.

Idineklarang dead on arrival sa ospital si Cortes.

Ayon kay Police Maj. Dindo Alaras, hepe ng Mambaling Police Station, ang trabaho ni Cortes bilang commentator at personal na alitan ang ilan sa sinisilip na anggulo kaugnay sa pagpatay.

"Our investigation showed that he also recevied a lot of threats," ani Alaras.

Nanawagan naman ang Cebu chapter ng National Union of Journalists of the Philippines ng mabilis na imbestigasyon sa insidente.

"We resist all threats and attempts to silence the media, to gag the fourth estate from bringing truth to power," sabi ng grupo sa pahayag.

Dating reporter ng Bombo Radyo Cebu si Cortes bago naging commentator sa dyRB station.

Dati na ring binaril si Cortes pero naka-survive siya.

Kasal si Cortes kay Kit Matus Cortes, na news director ng radio station na DYSS sa Cebu.

Noong 2017, na-convict si Cortes para sa kasong libel pero nakapagpiyansa.

—Ulat ni Annie Perez

FROM THE ARCHIVES

