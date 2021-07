TINGNAN: Kalsada sa Fornier, Antique nagkabitak-bitak sanhi ng pag-ulan

Nasira ang sementadong bahagi ng isang kalsada sa tapat ng isang paaralan sa Tobias, Fornier sa Antique dahil sa magdagmag na buhos ng ulan. Larawan mula kay Riza Serilla

Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsada sa harap ng Atiotes Elementary School sa Tobias, bayan ng Fornier sa Antique matapos ang magdamag na pag-ulan na dala ng Bagyong Fabian nitong Lunes.

Pansamantalang hindi madaanan ang bahagi ng nabitak na sementadong kalsada.

Inaalam na din ng Department of Public Works and Highways ang halaga ng nasirang kalsada at patuloy pa ang ginagawang pagsusuri ng ahensya sa lugar.

Wala namang naitalang nasirang bahay sa lugar, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.

- Ulat ni Rolen Escaniel