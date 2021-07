Bahagi ng commercial building sa Quiapo, nasunog

Sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Quiapo, Maynila kaninang madaling araw.

📷Jerome Paterno Paguia pic.twitter.com/eUFNEijejU — Jekki Pascual (@jekkipascual) July 16, 2021

MAYNILA - Nasunog ang bahagi ng isang gusali sa Quiapo, Maynila, Sabado ng madaling araw, sa gitna na rin ng malakas na pagbuhos ng ulan sa lugar.

Tanaw agad ng mga residente ang apoy na sumiklab sa ika-apat na palapag ng isang commercial building sa kanto ng Carlos Palanca Street at Villalobos Street.

Malapit ito sa Quinta Market at Quiapo Church, pero hindi naman nadamay ang mga kalapit na mga gusali.

May mga narinig pa na mga pagsabog ang mga residente sa lugar.

Nagtulungan na rin sila, kasama ang mga bombero at fire volunteers para maapula ang sunog.

Isang steel platform ang inilagay para maka-akyat ng mga bombero at maabot ang sunog na nasa taas ng gusali.

Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umakyat sa unang alarma ang sunog at naideklarang fire under control bago mag alas-2 ng umaga.

Inaalam pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng natupok ng apoy.