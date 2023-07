Bahagi ng Manila Hotel, nasunog

Nasunog ang bahagi ng Wellness Center ng Manila Hotel nitong Huwebes ng hapon. Raya Capulong, ABS-CBN News

MANILA — Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumupok sa isang bahagi ng Manila Hotel nitong Huwebes ng hapon.

Batay sa imbestigasyon ng Manila Fire District, sumiklab ang sunog bandang alas-2:50 ng hapon at partikular na natupok ang health club ng naturang hotel.

"Second floor health club female locker, female sauna... pagdating kasi ng tropa natin sa area, puro usok na so at the first sign ng smoke pa lang, natawagan na tayo... kaya nagtaas tayo para mas maraming supply ng tubig," ani Christine Cula, district fire marshal sa Maynila.

Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente pero may mga inilikas kung saan nangyari ang sunog.

Nagpaalala si Cula sa publiko na tuwing papasok sa isang establisimyento ay agad hanapin kung nasaan ang mgag fire exit para umano alam nila kung saan magpupunta sakaling may emergency.

"For example, may usok na. Ang gagawin natin, you crawl low so doon tayo malapit sa sahig kasi diyan ang concentration ng oxygen para hindi natin malanghap ang usok," dagdag ni Cula.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pati na ang halaga ng natupok na ari-arian.

Naapula ng mga bumbero ang sunog pasado alas-4 ng hapon.

