Kumpirmado na ang pagbabalik!

Muling mapapanood ang iconic ABS-CBN Current Affairs show na 'My Puhunan' sa pagbabalik nito na may bagong bihis, o bilang 'My Puhunan: Kaya Mo!'

Bukod sa pagtatampok ng iba't ibang 'rags to riches' story ng mga Pilipinong negosyante, ibibida na rin ng programa ang mga Pilipinong naging puhunan sa pag-unlad ang iba't ibang sinalihang larangan.

Magbabalik rin sa programa ang batikang mamamahayag na si Karen Davila, at makakasama niya ang ABS-CBN Sports Digital Project Content Lead na si Migs Bustos.

Huling napanood ang 'My Puhunan' noong Mayo 2, 2020 bago huminto sa pag-ere ang ABS-CBN Channel 2 alinsunod sa kautusan ng National Telecommunications Commission na ihinto ang broadcast operations ng network sa radyo at telebisyon.

Ang programa ang ikatlong current affairs show ng ABS-CBN simula nang pumutok ang pandemya at nang mawalan ng prangkisa ang Kapamilya network.

Huwag palalagpasin ang mas pinalakas na 'My Puhunan: Kaya Mo!' na mapapanood simula sa Linggo, Hulyo 16, 2023, 9:30 ng umaga sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, youtube.com/ABSCBNNews, news.abs-cbn.com/live at sa iba pang ABS-CBN News online platforms.

