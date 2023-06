Bernadette Sembrano. ABS-CBN

MAYNILA -- Masaya ang broadcast journalist na si Bernadette Sembrano-Aguinaldo na maging host ng bagong programa ng ABS-CBN Current Affairs.

Ang programang "Tao Po" ay napapanood tuwing Linggo sa Kapamilya Channel at A2Z.

"Alam naman natin kung paano tayo pinaghiwa-hiwalay ng pandemic na ito. This time, kami po ay kakatok sa inyong mga tahanan para masilayan ang inyong buhay. At sigurado po kami na mai-inspire po ang ating mga viewers sa inyong mga kuwento," ani Sembrano sa naging pagbisita nito sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

"Kuwento 'yan ng puwedeng celebrity, ng ordinaryong tao. So exciting, very exciting po itong 'Tao Po.' Sana po ay patuluyin niyo kami sa inyong mga tahanan every Sunday," dagdag niya.

Tampok sa "Tao Po" ang iba't ibang paksa mula sa maiinit na isyu at trending topics hanggang sa nakaka-inspire na kuwento.

Layon ng palabas na bumuo ng mga koneksyon sa tao sa pamamagitan ng mga unibersal na tema ng pag-asa at pakikiramay.

