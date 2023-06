BuCor director nagbabala sa mga masasangkot sa anomalya

MAYNILA - Nagtapos ang mahigit 400 na Bureau of Corrections non-commisioned officers na bahagi ng class 20-2022 Mandatos ngayong Biyernes.

Sa graduation ceremony na idinaos sa NBP Parade ground, panauhing pandangal si BuCor Director General Gregorio Catapang Jr.

Sa kanyang talumpati binigyang diin ni Catapang na dapat panatilihin ang kanilang disiplina. Hindi rin ikinaila ni Catapang sa mga bagong graduate na non-commissioned officers ang mga kinakaharap na problema sa BuCor kaya naman nasa reformation mode aniya ngayon ang buong ahensya.

Sumailalim ang mga naturang non-commissioned officers sa anim na buwang training at mananatili muna sila ngayon sa headquarters. "Ime-maintain nila yung kanilang discipline at saka yung mga itinuro sa kanila. Huwag nilang kakalimutan especially yung 11 general orders na kailangan nilang gawin para habang nagbabantay ng PDL," aniya.

Binalaan naman ni Catapang ang mga BuCor personnel na masasakangkot sa anumang ilegal na gawain na tatanggalin nya ito sa pwesto. Matatandaan na may dalawang tauhan ng BuCor na nagtangkang magpasok ng tabako at sigarilyo sa New Bilibid Prison.

"I'm already fed up with that arrangement, kung ayaw mo magbago isu-suspend kita. I'll suspend you for the next 6 months and then hopefully, if you are really recidivist, kung baga to the point of incorrigible, I can kick you, " ani Catapang.

Patuloy aniya ang isinasagawang imbestigasyon sa naturang mga BuCor personnel at pagkatapos nito sasampahan na sila ng reklamo.

Aminado naman ang opisyal na hindi pa nya tuluyang nalilinis ang buong hanay ng BuCor kaya tuloy-tuloy aniya ang kanilang cleansing process at pinaiigting din nila ang pagmomonitor gamit ang mga CCTV.

Kasabay ng cleansing process, sinabi rin ni Catapang na hihingi rin sila ng pondo para sa pagpapatayo ng mga karagdagang jail facilities. Umapela rin aniya sya sa DOJ na bigyan sya ng kapangyarihan para mapalaya na ang lahat ng mga PDL na naislbi na ang sentensya para makatulong na masolusyunan ang congestion sa kulungan.

Sinabi rin ni Catapang na nakatakdang ilipat ang ilang PDL sa Palawan at Davao.