Workers check printed ballots for the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan (SK) elections for errors and flaws, which are being prepared for packaging and release at the National Printing Office on January 11, 2023. 📷: Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — "Lilinisin" na umano ng Comelec ang database nito na mayroong mga double at multiple registration ng mga botante bilang paghahanda sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) elections sa Oktubre.

Kaya naman nagsagawa na ng special election registration board hearing ang Comelec para tutukan ang paglilinis.

Ayon sa Comelec, kaugnay ito ng naging deliberasyon noong ika-17 ng Mayo 2023 tungkol sa double at multiple registrants sa National List of Registered Voters na idinaan sa beripikasyon sa pamamagitan ng Automated Fingerprint Identification System.

Matapos ang pagdinig, maglalabas ang Comelec ng Election Day Computerized Voter’s List at Posted Computerized Voter’s List sa mga accredited na citizen’s arms gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) at National Movement for Free Elections o NAMFREL.

Magsasagawa rin ang Comelec ng simulation exercises sa Hulyo 15 para sa mall voting kaugnay ng BSKE 2023.

Gaganapin ang naturang simulation exercises sa mga sumusunod na lugar:

- SM Manila - NCR

- Robinsons Place Manila - NCR

- Robinsons Tacloban - Tacloban City, Leyte

- SM Legazpi - Legazpi City, Albay

Pagsapit ng Hulyo 27, 2023, sisimulan naman ng Election Registration Board, Citizens’ Arms at mga civic organizations ang proseso ng pagberipika, certification at sealing sa listahan ng mga botante para sa 2023 SK elections.

Inaasahang sa Agosto magiging available sa bulletin board ng Office of the Election Officer ang Barangay at SK certified at final Computerized Voter’s Lists o CVL.