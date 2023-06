Ilang pagkukulang sa mga presinto, napuna ng NCRPO chief

Police Maj. Gen. Edgar Alan Okubo. Larawan mula sa NCRPO Public Information Office

MAYNILA — Napuna ang ilang pagkukulang ng mga presinto sa pagsunod sa pamantayan ng Philippine National Police (PNP) sa inspeksyon ng hepe ng National Capital Region Police Office (NCRPO) sa mga istasyon ng Southern Police District (SPD) Biyernes ng gabi.



Inikot ni NCRPO Regional Director Maj. Gen. Edgar Alan Okubo ang mga presinto sa Taguig, Makati, Pasay at Parañaque.



Inusisa niya kung nagko-comply sa standards ng PNP ang mga natukoy na istasyon.



“Ang NCRPO po ay almost nasa normal times ngayon and it’s high time na i-check natin yung integrity ng units nila bago pa naman may mangyari,” sabi ni Okubo.



Napuna ni Okubo na kulang sa tao ang ilang istasyon, gaya ng Taguig na 4 lang ang naka duty sa gabi. Kukunin niya ang atensiyon ng station commander sa ganitong pangyayari.



Sa Bangkal police station sa Makati, nakapag-comply ito sa pag-deploy ng babaeng customer relations officer pero wala namang CCTV ang detention center nila.



Sa Pasay, napansin ni Okubo na hindi naka-uniporme ang mga tao. Pero nang sinabing sila daw ay mga taga SOCO (Scene of Crime Operations), sinabi ng heneral na isu-summon sila at hihingan ng paliwanag bakit hindi naka-uniporme.



Masikip naman para kay Okubo detention center ng substation 6 sa Malibay, Pasay, bukod sa walang CCTV.



“Ito’y mga problema ng mga lapses natin temporary detention cells which we’ll try to address also to be given mas maluwag na kwatro sa substation yung nga 6 or more na pwede ilagay sa na yan," sabi niya.

Binigyan naman ng komendasyon ang substation 1 ng Baclaran sa Parañaque na may CCTV sa detention center.



Kulang ang pulis sa Metro Manila, ayon kay Okubo. Mahigit kumulang 10,000 ang kakulangan ng NCRPO kaya dapat well-managed aniya ang pag-deploy ng personnel.



Dahil dito, hanggang 2 lang aniya ang katanggap-tanggap na bilang ng maiiwang pulis sa substation.

