MAYNILA — Patuloy na binabantayan ng Department of Health (DOH) ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa buong bansa.

Nanawagan ang DOH na labanan ang sakit sa pamamagitan ng "4S."

• “Search and Destroy” mosquito breeding places o maglinis lagi ng kapaligiran

•“Secure Self Protection” from mosquito bite kung saan dapat magsuot ng mga damit na makakaprotekta mula sa kagat ng lamok

• “Seek Early Consultation” kung may mga sintomas ng dengue

•“Say Yes to Fogging” para mabugaw at mapatay ang mga lamok

Ayon sa DOH, pinaka-importante ang paglilinis ng kapaligiran lalo’t simula na ng tag-ulan.

Ipinaliwanag ng DOH kung bakit tumaas ang dengue cases ngayon gayong kagagaling pa lang sa summer months.

Sabi ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, may kinalaman dito ang pag-iipon ng tubig.

“Maraming interruptions sa water supply and because of that ang ating communities ay nag-iipon ng tubig. And we all know that the mosquito that causes dengue infections are from stagnant clear water. Ito pong mga pinag-ipunan ng tubig sa ating mga bahay katulad ng mga drum, hindi natin sila natatakpan tapos hindi natin sila ginagalaw for a number of days, nagbubuo po sila ng kiti-kiti. Ito pong mga kiti-kiti na nakalutang sa mga tubig na yan, yan po ang lumalaki at nabubuhay bilang dengue," paliwanag niya.

Sa tala ng DOH, 34,938 ang dengue cases sa bansa mula January 1 hanggang May 21, 2022.

Ito ay mas mataas ng 23 percent kumpara sa dengue cases noong 2021 ng kaparehong panahon na may 28,336 cases.

Mula April 24 hanggang May 21 nagsisimula na raw tumaas ang dengue cases sa Regions 2, 3, 4-B, 5, 6, 7, 9, 11, BARMM at CAR.

Nasa180 na ang naitalang namatay sa dengue sa buong bansa.

Sa chikungunya naman, may 43 cases na naitala mula January 1 hanggang May 21, 2022.

Ito ay 169 percent higher kumpara sa mga kaso noong kaparehong panahon noong 2021.

Pinakamarami umano sa region 7 at 11.

Sa pinakahuling tala mula April 24 hanggang May 21, merong 13 kaso ng chikungunya sa regions 7, 11, 4-A at NCR.

Sinabi rin ng DOH na wala pang kumpirmadong kaso ng monkeypox dito sa bansa.

"We’d like to clarify to everybody there is still no confirmed monkeypox case in the country," ani Vergeire.

Tiniyak din ni Vergeire na handa ang mga ospital sa buong bansa para gamutin ang mga nasabing sakit.