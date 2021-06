Limited face-to-face classes sa ilang kolehiyo, unibersidad umarangkada na

Binuksan ng University of Santo Tomas ang campus nito para makapag-limited face-to-face classes ang mga medical student. ABS-CBN News

Halos 14 na buwan nang nag-o-online classes sa University of Santo Tomas (UST) ang medical student na si Andee Maglinao.

Aminado siyang hindi ito naging madali, lalo na sa kaniyang kurso.

"It was a really difficult task and the transition to what we were used to. Everything had to be done online. There were a lot of limitations with the skills we had to do," ani Maglinao.

Kaya laking tuwa ni Maglinao na makakapagbalik-eskuwela siya matapos payagan ng pamahalaan ang limited face-to-face classes sa medical at allied health courses sa ilang kolehiyo at unibersidad, kasama ang UST.

Ayon kay UST Faculty of Medicine and Surgery Dean Ma. Lourdes Maglinao, Marso pa sila handang magpatupad ng in-person classes pero naudlot ito nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya.

"We really have planned this for a long time already. We saw the need for our students, especially ang magiging doktor, na ma-expose sa lahat ng necessary skills on how to manage patients," anang dekano.

Para matiyak na nasusunod ang physical distancing, limitado lang ang mga estudyanteng pinapapasok sa skills area o mga classroom kung saan hinahasa ang kanilang practical skills.

Hinati rin sa mga grupo ang medicine student.

Bago pumasok ng gusali, kinukuha muna ang kanilang temperatura at hindi sila papapasukin kung hindi pa nila schedule.

Bagaman nabakunahan na kontra COVID-19 ang lahat ng mga estudyante at faculty member, kailangan pa rin umanong sundin ang minimum health protocols.

Para sa batch na pumapasok ngayon, magtatagal ang face-to-face classes hanggang Hulyo, kung kailan panibagong batch naman ng mga future doctor ang sasailalim sa pisikal na klase.

Nilinaw rin ng UST na hindi pipilitin ang mga ayaw pang mag-face-to-face classes.

Tatlong linggo na ring nagpapatuloy ang limitadong in-person classes sa higit 100 medical students ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM), na kasalukuyang sumasailalim sa kanilang medical clerkship sa Ospital ng Maynila.

Ayon kay PLM President Emmanuel Leyco, hindi maaaring ma-assign sa emergency room o COVID-19 ward ang mga estudyante.

Iginiit ni Leyco na hindi dapat mahinto ang pag-aaral, lalo na ng mga medicine student, para tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng dagdag na health workers na tutulong sa laban kontra COVID-19 ng bansa.

"Mahirap naman gumradweyt na wala silang experience na humarap sa mga pasyente," ani Leyco.

Ayon pa kay Leyco, dapat sikapin ng pamahalaan na maabot ang lahat ng mga guro at estudyante sa ginagawang online classes.

"Kailangan talaga ng ayuda, lalo sa mga pamantasan, para tuluy-tuloy ang pag-aaral," ani Leyco.

Sa ngayon pinaghahandaan na ng PLM ang pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa kanilang nursing at physical therapy students.

