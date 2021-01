Face-to-face classes sa ilang medical school pinayagan na

Ininspeksiyon noong Disyembre 2020 ng Commission on Higher Education at National Task Force Against COVID-19 ang Our Lady of Fatima University sa Valenzuela para sa face-to-face classes. Mark Demayo, ABS-CBN News

Pinayagan na ng gobyerno ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa medical schools sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ) para matiyak na sapat ang dami ng health frontliners sa bansa.

Bukod sa mga paaralan sa MGCQ areas, puwede ring mag-face-to-face classes ang mga kolehiyo at unibersidad para sa medical courses sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ basta may base hospital para sa COVID-19 patients.

"Ito po ay para hindi tayo maubusan ng mga doktor," sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque noong Martes.

Iginiit ng mga nagtuturo sa medical schools na mahirap talaga ang kanilang kurso kung puro remote learning lang.

"Hindi po ninyo matutunan ang pagkabit ng dextrose, paglagay ng tubo sa ilong, kung sa libro lang, you have to do this in practice," ani Dr. Ferdinand de Guzman, na nagtuturo sa Our Lady of Fatima University (OLFU) sa Valenzuela.

Isa ang OLFU sa ininspeksiyon noong Disyembre ng gobyerno dahil binago nito ang mga pasilidad nito para matiyak na masusunod ang health protocols kapag pinabalik na ang ilang estudyante.

"May subjects kami na talagang kailangan face-to-face. For example anatomy, sa anatomy nagda-dissect kami ng patay," ani Chinese General Hospital College of Medicine Dean Normando Gonzaga.

Aminado ang medical clerk na si Alyssa Mitra na excited na siyang magbalik-eskuwelahan kahit may kaunting pangamba sa COVID-19.

"Nandoon pa rin 'yong takot but it's overpowered somehow by the thought na I want to became a good doctor," ani Mitra.

Tiniyak ng mga paaralan, gaya ng OLFU na mahigpit nilang ipatutupad ang lahat ng health protocols para sa kaligtasan ng lahat.

Sa survey ng OLFU, higit 70 porsiyento ng kanilang mga estudyante ang pabor sa face-to-face classes.

Gayunman, sabi ni OLFU President Caroline Enriquez na hindi nila oobligahin ang estudyante kung pipiliin nitong manatiling mag-online classes habang may pandemya.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News