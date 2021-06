Grupo nag-organisa ng ‘barber’ community pantry sa QC

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Kung ang iba ay pagkain o inumin ang alok sa mga community pantries, isang grupo naman ng mga tindero, mananahi at tricycle drivers ang nag-organisa ng sinasabing "barber community pantry" sa Barangay Kamuning, Quezon City.

Ayon kay Ola, isa sa mga organizers, nag-ambagan sila ng kaniyang mga kasamahan para makapag-book ng pitong magagaling na barbero o hair stylist para sa nasabing pantry.

Puwedeng pumila ang kahit sino edad 18 pataas, babae man o lalaki.

Kaya naman naging patok ito lalo na sa mga senior citizen na kadalasan ay hindi pinapayagan sa mga salon. Pagkatapos silang gupitan ng buhok ay may mga binibigay pang freebies gaya ng shampoo at mga suklay.

Para maiwasan ang siksikan ay per batch at may physical distancing ding ipinatupad. Ipinuwesto nila ang pantry sa may barangay hall ng Kamuning kung saan may mga barangay tanod din ang nagbantay upang masigurong nasusunod ang mga safety protocols.

Halos 100 indibidwal ang nabigyan nila ng libreng gupit. Susunod na i-oorganisa ng grupo ay ang plantito, plantita community party sa barangay hall ng Barangay Kamuning ngayong linggo.