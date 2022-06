DOH: Pilipinas handa sakaling makapasok ang monkeypox

Pagdating ng ilang foreign nationals sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City noong Pebrero 10, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News



MANILA — Handa ang Pilipinas sakaling makapasok ang monkeypox sa bansa, ayon sa Depertment of Health (DOH).

“Our people are much more prepared… They learned a lot from this pandemic. Everybody wears a mask. This has a lot of value add in terms of emerging or re-emerging infectious diseases,” sabi ni Health Secretary Francisco Duque III.

“Halimbawa monkeypox, mayroon tayong mask. Puwedeng makahawa via respiratory droplet ang monkeypox. Hand hygiene, puwedeng makahawa ‘yan sa mga taong may mga lesions. Handa na tayo. Ginagawa na natin. Kumbaga, ‘yung ginawa natin na paghahanda para sa COVID-19 pandemic response, parang natuhog na rin natin ‘yung ibang sakit,” dagdag niya.

Nasa higit 400 kaso na ng monkeypox ang natukoy ng World Health Organization (WHO) sa 32 bansa.

Sa Thailand, mino-monitor ang kondisyon ng 12 close contacts ng infected traveller na nag-stop over sa naturang bansa nang 2 oras.

Wala pang naiuulat na kaso ng monkeypox sa Pilipinas.

Nauna nang sinabi ni Duque na nagpapatupad na ng border control ang bansa para pigilan ang pagpasok ng naturang sakit.

Naipapasa ang monkeypox virus sa pamamagitan ng close contact sa taong may sugat, bodily fluids o respiratory droplets mula sa infected na indibidwal, hayop o kontaminadong materyal, ayon sa DOH.

Wala pang indikasyon na magiging kasing lala ng COVID-19 pandemic ang outbreak ng monkeypox, sabi ng WHO.

