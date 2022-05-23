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Mas maigting na border screening iniutos bunsod ng monkeypox

ABS-CBN News

Posted at May 23 2022 08:31 PM

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Hindi bababa sa 12 bansa ang may kaso na ng monkeypox, base sa datos ng World Health Organization. Bagaman hindi pa nakapasok ang virus sa Timog Silangang Asya, iniutos na ng Department of Health na paigtingin ang pagbabantay sa mga papasok ng bansa para mapabagal kundi man mapigilan ang pagkalat nito. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 23 Mayo 2022

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