WalangPasok: Mayo 26, Biyernes, dahil sa bagyong Mawar

MAYNILA (UPDATED) — Bagama't hindi pa direktang nakakaapekto sa bansa ang super typhoon Mawar, na tatawaging Betty pagpasok sa Philippine area of responsibility sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga, may ilang lugar na ang nag-anusiyo ng suspensiyon ng klase.

Narito ang ilang lugar na nag-suspinde ng klase dahil sa bagyong Mawar:

• Naga, Cebu - May 26, elementary hanggang high school

• Carcar City, Cebu - May 25-26, lahat ng antas

• Minglanilla, Cebu - May 26-27, lahat ng antas

• Macabebe, Pampanga - May 26, lahat ng antas

• San Mariano, Isabela - May 26, lahat ng antas

— may ulat nina RC Dalaguit at Gracie Rutao

