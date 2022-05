Nagtipon-tipon sa labas ng municipal hall sa bayan ng Tubaran ang mga residente upang ipagdasal ang special elections sa Martes. Roxanne Arevalo, ABS-CBN News

LANAO DEL SUR - Nagtipon-tipon sa labas ng municipal hall sa bayan ng Tubaran ang mga residente upang ipagdasal ang special elections sa Martes, Mayo 24, 2022.

Sa buong bansa, ang bayan lang ng Tubaran ang hindi pa natatapos ang eleksyon. Higit 6,000 na residente ang tinatayang boboto sa special elections.

Ayon kay municipal administrator Macauyag “Jun” Papandayan,

bigla kasing binago ang clustering ng mga voting centers noong May 9, 2022.

Iginiit ng mga supporters ni mayoralty candidate Nassif Madki na sundin ang bagong clustering. Inilagay umano ang isang clustered precint sa barangay na malayo at may ka-rido ang pamilya Papandayan kaya hindi sila makakapunta.

Nagduda sa biglaang pagbago ng clustering ang mga supporters ni Papandayan kaya hinarangan nila ang pagpapalabas ng mga hindi nagamit na balota at vote counting machines mula sa munisipyo noong eleksyon.

Ayon kay Papandayan, pamangkin ni Comelec Chairman Saidamen Pangarungan si Madki kaya humiling sila sa Comelec en banc na mag inhibit si Pangarungan. Nag-file din sila ng certiorari sa Korte Suprema.

“We exhausted all means of remedy, nahihirapan kami. Kaya sa Diyos na lang kami hihingi ng tulong ngayon. We are praying to Allah (SWA) na matuloy ang eleksyon namin at bigyan kami ng just and fair na Election Officer,” sabi niya.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ni BARMM Election Director Ray Sumalipao tungkol sa biglaang pagbago ng clustering pero hindi pa ito sumasagot.

Itinalaga na sa Tubaran ang Regional Mobile Force Battalion, Provincial Mobile Force Company, Special Action Force, Explosive Ordnance Division, militar, at pulis upang magbigay ng seguridad sa special elections.



Mayo 19,2022 ng umaga, isang granada ang sumabog malapit sa headquarters ni Madki. Iniimbestigahan pa ang insidente.

Ang eleksyon lang din sa bayan na ito ang dahilan na wala pang naipo-proklamang nanalo na partylist. Aantayin pa kasi ang canvassing ng ibinotong partylist sa lugar.

-- Ulat ni Roxanne Arevalo