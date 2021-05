Yugoslavian na wanted sa trafficking noong 2010 sa Pampanga, tiklo sa Cebu

Arestado nitong Miyerkoles ang isang Yugoslavian national na wanted sa kasong trafficking sa Compostela, Cebu.

Kinilala ang lalaki na si Steve Hidosan, na may kasong 7 counts ng child abuse at 8 counts ng human trafficking sa Pampanga noong 2010.

Nakapagbayad ng pangpiyansa ang suspek noong 2013 pero nagtago ito.

"When we arrived to his area, he was not able to present any documents for his residency, thus he has been in hiding from the case," ani National Bureau of Investigation Central Visayas Director Rennan Oliva.

"But we have been monitoring his whereabouts," dagdag niya.

Dati umanong canine trainer si Hidosan sa Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency.

Agad na inilipat si Hidosan sa tanggapan ng NBI sa Maynila para maiproseso ang kaniyang booking procedures.

