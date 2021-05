2 suspek sa pagpatay sa 2 bata sa Bulacan sumuko

Sumuko sa pulisya ang 2 suspek sa pagpatay kamakailan sa 2 bata sa San Jose del Monte, Bulacan, sabi ngayong Linggo ni Philippine National Police chief Gen. Guillermo Eleazar.

Ayon kay Eleazar, umamin sa krimen ang 41 anyos na suspek na si Romeo Ruzon habang kinukuwestiyon ng mga pulis noong Mayo 12.

Sumuko naman noong sumunod na araw ang 17 anyos na stepson ni Ruzon, na kasabwat umano niya sa krimen.

Chief PNP PGEN Guillermo Eleazar visits the wake of 2 minors slain in San Jose Del Monte, Bulacan. Eleazar promised the parents that justice will be served @ABSCBNNews pic.twitter.com/NKJOuIPZTK

"Umalis ang suspect na ito, pumunta ng Manila para takasan ang problema na ito, pero nabanggit na sa live-in partner ang kaniyang ginawa," ani Eleazar.

"Itong biktima and suspect ay magkapitbahay. Ang ating victim is usually naglalaro sa portion na 'yon dahil may nakukuha silang mga prutas. 'Yong ating suspect, doon din ang trabaho na gumagawa ng walis at nagtatanim ng halaman," sabi ni Eleazar.

Natagpuan noong Miyerkoles ang bangkay ng 2 biktima — isang 8 taong gulang na lalaki at 11 anyos na babae — sa liblib at mabundok na bahagi ng Barangay Gumaoc East sa San Jose del Monte.

Ayon kay Eleazar, lumabas sa medico-legal report na ginahasa ang babaeng biktima.

Hindi pa rin umano malinaw ang motibo sa pagpatay sa mga bata.

Sumailalim na si Ruzon at ang kaniyang kasabwat sa drug test.

Nakadetene na si Ruzon sa San Jose del Monte police station. Itinanggi niyang gumamit siya ng ilegal na droga o nakainom.

"Sana mapatawd ako ng pamilya nila. Handa ko naman pagdusahan ang kasalanan na ginawa ko," aniya.

Nakipag-ugnayan naman na ang mga pulis sa Department of Social Welfare and Development para sa pangangalaga sa menor de edad na suspek.

Nahaharap umano ang mga suspek sa mga kasong murder at rape with homicide.

Two suspects, 41 year old Romeo Ruzon and another minor surredered to the Bulacan police, the PNP reported Sunday.



The suspects who murdered both an 8 year old boy and an 11 year old girl, will be facing murder and rape with homicide charges, Eleazar said.