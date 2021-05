Klase sa Davao City suspendido nang 2 araw dahil sa 'Crising'

Inanunsiyo ngayong Huwebes ng lokal na pamahalaan ng Davao City na suspendido nang 2 araw ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa lungsod dahil sa Bagyong Crising.

Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte, walang pasok mula kindergarten hanggang post-graduate studies sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan simula Biyernes hanggang Sabado.

Ipatutupad din sa parehong mga araw ang work-from-home arrangement sa lahat ng government offices maliban sa safety and security, health, social services, at disaster offices.

Desisyon na aniya ng mga pribadong opisina at establisimyento kung susundin ang work suspension ng city government.

Nakataas ang signal no. 1 sa Davao City at iba pang lugar sa Mindanao bunsod ng Bagyong Crising. May ilang lugar ring nakasailalim sa signal no. 2.

-- Ulat ni Hernel Tocmo

