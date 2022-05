Watch more News on iWantTFC

Inihayag ni vice presidential frontrunner Sara Duterte-Carpio na tututok siya sa skilled learners at paglinang sa pagiging makabayan bilang kalihim ng Department of Education (DepEd).

Ito'y kasunod ng anunsiyo noong gabi ng Miyerkoles ni leading presidential candidate Ferdinand "Bongbong" Marcos na tinanggap ng kaniyang running mate na si Duterte-Carpio ang alok na maging susunod na education secretary.

"It was decided that I would work on producing skilled learners with the mindset to realize their full potential as individuals. Our country needs a future generation of patriotic Filipinos that advocate peace and discipline in their respective communities," ani Duterte-Carpio sa isang pahayag.

Unang sinabi ng kampo ni Duterte-Carpio na gusto sana niyang pamunuan ang Department of National Defense.

Pero kasunod ng pagpayad niyang maging DepEd secretary, sinabi ni Duterte-Carpio na inaasahan niyang gagawa umano ng intriga ang mga taong nais mapabagsak ang papasok na administrasyon.

Nagpasalamat si Duterte-Carpio kay Marcos gayundin kay Education Secretary Leonor Briones, at kinilala ang mga ipinatupad nitong reporma sa ilalim ng administrasyon ng kaniyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa isang pahayag, sinabi naman ni Briones na handa ang ahenisya para sa maayos na transition at turnover ng Basic Education Plan 2030, isang medium-term plan.

Kumpiyansa rin umano si Briones na mapupunta sa mabuting kamay ang DepEd.

Kung ang Teachers' Dignity Coalition ang tatanungin, mas gusto nilang galing sa public school system ang susunod na kalihim ng DepEd.

Pero ayon kay TDC Chairperson Benjo Basas, sakaling si Duterte-Carpio ang maupong kalihim, handa silang makipag-usap sa kaniya.

Kabilang dito ang pagpapalakas sa pag-aaral ng kasaysayan, kultura at panitikang Pilipino gayundin ang mga leksiyon tungkol sa kapayapaan, human rights, at indigenous peoples, sakop ang usapin tungkol sa martial law.

"Tinatanggap po namin na maaaring dito po sa usaping ito, magkakaroon talaga ng kaunting conflict pero kami po ay nakahanda naman. Naniniwala kami na ang history natin ay recorded na, ang history natin ay established na, may facts na po ito, 'di na ito puwedeng baguhin," ani Basas.

Karanasan din ang hanap ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) mula sa susunod na DepEd secretary, lalo't ayon sa grupo, wala naman inilatag na plataporma sa edukasyon si Duterte-Carpio.

"Hearing that a non-education person is going to head the agency for the next 6 years, medyo kinakabahan kami dito," ani ACT Secretary General Raymond Basilio.

"Ito ata ang problema kapag hindi narinig 'yong kandidato na nagsabi ng kaniyang platform of government while they're campaigning... maliban doon sa kaniyang sinasabi ngayon na reinstatement ng mandatory ROTC," dagdag ni Basilio.

Hamon din ng TDC sa napipintong pag-upo ni Duterte-Carpio sa DepEd na tugunan ang mga problema ng guro.

Kasama rito ang taas-sahod, pagtanggal ng clerical tasks, pag-aayos ng sistema ng DepEd at Government Service Insurance System, at suporta sa blended learning.

Dapat din umanong ayusin ang curriculum at mga pasilidad hindi lang para sa mga guro kundi pati sa mga estudyante.

Kabilang sa mga pinatupad ng kasalukuyang DepEd administration ang K-12 curriculum review at blended learning sa harap ng COVID-19 pandemic.

Sa blended learning at pandemya, nariyan din ang isyu sa errors sa modules, access sa gadgets at internet connection, at unti-unting pagbabalik ng face-to-face classes.