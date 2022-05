Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Mandaluyong City Hall noong Abril 19, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Ngayong tapos na ang halalan, puwede nang "i-full blast" ng pamahalaan ang pagbabakuna kontra COVID-19, sabi ngayong Huwebes ni National Vaccination Operations Center (NVOC) Chairperson Myrna Cabotaje.

Umaasa si Cabotaje na may panahon pa para maabot ang target na mabigyan ng kumpletong COVID vaccine ang hindi bababa sa 77 milyong Pilipino o 70 porsiyento ng populasyon sa katapusan ng Hunyo.

Base sa huling datos, nasa higit 68.5 milyon pa lang ang fully vaccinated Filipinos. Higit 13.5 milyon naman ang may booster o dagdag na COVID vaccine dose.

"Medyo bumagal noong campaign… Hopefully after the elections, now that it has died down, maka-full blast tayo ng pagrampa ng ating vaccination," ani Cabotaje, na undersecretary rin sa Department of Health (DOH).

Sa Bangsamoro, kung saan halos 28 porsiyento pa lang ng target ang fully vaccinated, nagdaos ulit ng special vaccination days.

Sumulat na rin ang DOH sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa Bangsamoro para himukin ang mga ito na magbigay ng insentibo sa mga magpapabakuna at magpapa-booster, at disinsentibo sa mga wala pa ring COVID vaccine.

"I think some of them did mostly incentive, 'yung mga nagpabakuna, binigyan ng additional rice o mga iba-ibang commodities. 'Yung mga hindi nagpabakuna, medyo kailangan ng RT-PCR [test] pagpasok sa mga opisina," ani Cabotaje.

Pero ayon kay Pateros Mayor Miguel "Ike" Ponce, kung ipatutupad ang naturang mga polisiya sa lokal na pamahalaan para sa booster, mas mainam kung manggaling ang mandato sa national government.

"Passing the buck to the local government, I don't think na magiging solusyon ito. In the first place, 'yung nagbibigay ng guidelines dito ay nanggagaling talaga sa itaas, hindi naman sa baba," ani Ponce.

Watch more News on iWantTFC

Sa Maynila, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng house-to-house vaccinations, bukod sa bakunahan sa health centers at drive-thru vaccination sites.

Higit 1.7 million na ang fully vaccinated sa Maynila, kabilang ang mga menor de edad. Pero nasa 544,174 pa lang ang may booster, na para lang sa mga nasa hustong gulang.

Ayon kay Cabotaje, may "last mile COVID vaccination strategy" ang gobyerno para sa nalalabing 8 linggo ng administrasyong Duterte.

Kabilang dito ang paghahanap sa mga nakaka-first dose pa lang, senior citizen at mga eligible na batang wala pang bakuna kontra COVID.

Umaasa rin si Cabotaje na magiging insentibo ang pagbaba sa Alert Level 1 para sikapin ng mga local government na makumpleto ang bakuna ng 70 porsiyento ng kanilang target population.

Pitong rehiyon sa bansa ang hindi pa nakakaabot ng kanilang target: Bangsamoro, Soccskargen, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Caraga.