Posibleng COVID-19 cases surge kasunod ng halalan binabantayan

Ngayong tapos na ang halalan, binabantayan ng mga eksperto kung makakakita ba ng muling pagtaas ng bilang ng mga tatamaan ng COVID-19.

Ayon sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, posibleng 1 o 2 linggo matapos ang halalan makikita ang pagtaas ng mga kaso.

Una nang nagbabala ang mga health expert sa posibilidad ng muling pagsipa ng mga kaso bunsod ng super-spreader events gaya ng kaliwa't kanang campaign rally at kumpulan ng mga tao sa mga presinto.

"So 'yong from the exposure to the first symptoms, usually an average of 5 days. So kung halimbawa, mataas ang exposure noong May 9, magbilang tayo ng mga 5 to 7 days, so magre-reflect 'yan, most likely next week," ani Solante.

"In fact mayroon na tayong nakita ngayon na may mild symptoms lang naman and they are positive," aniya.

Dahil sa aberyang naranasan sa ilang vote-counting machine, hindi talaga naiwasan na maipon ang mga botante sa iisang lugar. Ang ilan pa sa mga botante ay nagtanggalan pa ng face mask, marahil sa init na naramdaman.

Pero umaasa si Solante na hindi magiging mataas ang bilang ng mga magkakasakit dahil sa bakuna at boosters — bagay na sinang-ayunan ni Jomar Rabajante ng University of the Philippines Pandemic Response Team.

"Posibleng mga small spike lang. Sort of sign siya ng pagiging endemic in the sense that nandiyan siya, kung magkakaroon ng kaunting spike, hindi naman gano'n kalalaki," ani Rabajante.

Sa ngayon, wala pa ring naitatalang kasong tinamaan ng iba pang sublineage ng omicron variant maging ng tinatawag na recombinants. Ang mga ito kasi ang nakikitang sanhi ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa.

Kaya ayon sa Department of Health, malinaw na ang pandemya pa rin ang isa sa mga matinding kakaharapin ng susunod na administrasyon.

"We will be presenting to the next president kung ano ang kailangan pang gawin moving forward from this pandemic... This transition phase in going to the new normal, 'yong istratehiyang ginagawa natin sa ngayon ang ibibigay sa kaniya," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Mahalaga umano na sa susunod na administrasyon mapaigting ang primary healthcare ng Pilipinas, na siyang pundasyon ng universal healthcare.

Importante rin, ayon kay Vergeire, na maging handa ang bansa sa posibleng sumulpot na mga sakit o pandemya sa pamamagitan ng mga bagong panukalang batas.

"'Yong ating Vaccine Institute of the Philippines, napakaimportante because we have realized and recognized that during this pandemic, medyo may kawalan tayo sa ganitong aspeto," ani Vergeire.