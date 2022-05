Posibleng mas maraming basura mula sa campaign materials ang mahakot sa Metro Manila ngayong 2022 kompara noong 2019, sabi ngayong Miyerkoles ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Mula Mayo 7, nakalikom na umano ang MMDA ng 180.87 tonelada ng campaign materials sa National Capital Region. Magpapatuloy ang paghakot hanggang sa susunod na linggo.

Noong 2019 midterm elections, aabot sa 200 tonelada ang nakalap na campaign materials.

"Tingin ko mas marami ngayon," ani Francis Martinez ng MMDA Metro Parkway Clearing Group.

Karamihan sa mga nakuha ay tarpaulin, pero ayon kay Martinez ay nabawasan na ang campaign materials na gawa sa papel.

Dadalhin umano ang mga campaign material sa solid waste granulator ng MMDA sa Tondo, Maynila para gawing bricks o hollow blocks.

Hinikayat naman ng environmental group na EcoWaste Coalition na i-reuse at gawing kapaki-pakinabang ang mga campaign material.

Ilang campaign poster mula sa tarpaulin ang ginawang bag at puwede pang pagkakitaan.

Kasama ang MMDA, panawagan ni EcoWaste Coalition National Coordinator Aileen Lucero sa mga kandidato na magkusang iligpit ng kanilang mga ikinabit.

"Ang unang magagawa ng kanditato ay sila mismo ang manguna sa pagkolekta nito. Huwag na nilang iaasa sa MMDA o doon sa ibang ahensya," ani Lucero.

Dagdag pa ni Martinez ay dapat lahat ng kandidato, panalo man o talo, ay tumulong sa pagtatanggal ng posters.

Sinimulan na rin ngayong Miyerkoles sa Cavite ang pagbabaklas ng campaign posters at streamers, na pinangunahan ng ilang nanalong kandidato.

Sa Imus City, halimbawa, mismong si mayor-elect Alex Advincula ang nanguna sa pagtatanggal ng mga poster sa mga lansangan sa Barangay Buhay na Tubig.

Elected officials in Imus, Cavite lead the clearing of campaign materials in public places.



Mayor-elect Alex Advincula says he will regulate posters and streamers during his term. pic.twitter.com/UROGocQS4y