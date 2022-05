DAVAO CITY—Nagbiro si Pangulong Rodrigo Duterte sa kaniyang anak na si Sebastian “Baste” Duterte – na tumatakbo bilang alkalde ng lungsod na ito – na simulan na nito matutong pumatay.

Sa miting de avance ng Hugpong ng Pagbabago, Biyernes ng gabi sa lungsod, sinabi ni Duterte na “walang silbi” ang isang alkalde at presidente kung hindi ito kinatatakutan ng mga kriminal.

“Kung mayor ka, Baste, kung di ka kamao mupatay, pagsugod na, pagtuon na karong gabii. Kay ang mayor nga di mupatay ug mahadlok mamatay, may problema gyud mo,” saad ng Pangulo.

(Kung mayor ka, Baste, kung di ka marunong pumatay, simulan mo na. Pag-aralan mo na mula ngayong gabi. Kasi ang mayor na hindi papatay at takot mamatay, magkakaproblema kayo.)

Nanindigan naman si Duterte na wala pa umano itong pinapatay na tao, sa kabila ng mga pagbatikos at pag-aakusa ng iba’t-ibang grupo sa naging madugong kampanya kontra droga nito.

Unang sinabi nito na wala siyang inutusang magpatay ng kahit sino.

“Ang ICC, idemanda ko kay ako daw gasugo na ako gapatay. Wala man koy gisugo nga pulis nga patya na. Niingon ko, I will kill you. Ako. Wala ko magsugo og laing tawo,” mungkahi ng Pangulo.

(Ang ICC, idemanda ako kasi ako daw nag-utos na pumatay. Wala akong inutusang pulis na, ‘Patayin ’yan.’ Sabi ko, I will kill you. Ako. Di ako nag-utos ng ibang tao.)

Sinabi ni Duterte na mula nang naninilbihan pa itong alkalde ng lungsod, may utos ito sa mga kapulisan na hulihin ang mga sangkot sa ilegal na droga sa lungsod at kung manlalaban man ito, lalo na kung pangdepensa lang sa sarili, ay aangkinin niya ang kaso ng makakapatay.

“Prangkahan ta mo ICC ug Human Rights, wala pa koy gipatay. Hapit na siguro. Pero pagka-Mayor nako, mao na akong guidance. ‘Go out kamong mga pulis, pangitaa ninyo mga durugista, at drug lords, dakpa. Ug musukol ang imong kinabuhi delikado, then in the fulfilment of your duty basta sa trabaho kalang makapatay, akoy muangkon," ani Duterte.

(Prangkahin ko kayo ICC at Human Rights, wala pa akong pinatay. Malapit na siguro. Pagka-mayor ko, ’yun ang guidance ko. ‘Go out kayong mga pulis, hanapin ninyo ang mga durugista at drug lord, hulihin. Kung manlalaban at buhay niyo ang delikado, then in the fulfilment of your duty basta sa trabaho kalang makapatay, aangkinin ko.’)

Taliwas ito sa mga sinabi ni Duterte bago siya naging pangulo. Sa isang interview, sinabi niya na nakapatay siya ng tatlong rapist-kidnapper bilang alkalde ng Davao.

Matatandaang naging kontrobersiyal ang tinaguriang Davao Death Squad na kilalang grupong may alegasyong pumapatay ng mga drug lord at iba pang kriminal sa lungsod.

Pero iginigiit ng Malacañang na walang kinalaman dito si Duterte. – Ulat ni Chrislen Bulosan

