Sebo at langis, nakita ng DENR sa water samples na itinapon ng yate sa Manila Bay

MAYNILA - Napatunayang malangis, masebo at may mataas na fecal coliform level ang itinapong tubig ng isang yate sa Manila Bay, base sa resulta ng laboratory test sa water samples na lumabas ngayong Miyerkoles, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Lumalabas na 19 milligrams per liter ang oil and grease ng itinapon na maduming tubig, kontra sa normal level na 5 milligrams per liter, sabi ng DENR.

Umaabot naman sa 1,700 MPN per 100 milligrams ang fecal coliform level nito, na malayo sa normal level na 200 MPN per 100 milligrams.

Sabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones, hindi lang ito grasa sa makina kundi pati na rin ang mga sebo o langis na ginagamit sa loob ng yate.

Maghahain na ng Notice of Violation ang DENR sa may-ari ng yate na si Emil Neri at iimbitahan siya na magpaliwanag sa isang technical conference.

“Next week, after we have completed the process, magko-convene na yung Manila Bay task force. And they will be adjudicating the violations of the ship owner. And hopefully, they will be coming up with the appropriate sanctions, penalties and impositions of the fines against the ship owner," paliwanag ni Leones.

PANOORIN: Barko iniimbestigahan sa pagpapakawala ng wastewater sa Manila Bay

Ilan rin daw sa mga nakikitang nilabag ni Neri ay ang Clean Water Act, Marine Pollution Decree at Fisheries Code.

Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Neri at sinabing hinihintay pa niya ang kopya ng resulta ng laboratory test.

Samantala, babantayan na rin daw ng Philippine Coast Guard ang mga yate at barko na nasa labas ng 2.5 kilometro mula sa seawall ng Manila Bay, ayon sa opisyal.

Kasama na ring binabantayan ang Manila Yacht Club.

“We are monitoring the water quality dito sa yacht club. Itong yacht club, at Philippine Navy at Harbor Square, we are monitoring their outfalls. At may nakita kaming outfalls na nag-exceed ng ating standard, at na-issue-han na ito ng LLDA ng notice of violations," aniya.

"We have also identified illegal pipes dito sa harbor square. We identified mga illegal outfalls. We are now scheduling the sealing of the illegal pipes.”

Nakiusap si Leones sa mga pribadong yate at barko na makipagtulungan sa DENR habang ginagawa pa ang beach nourishment project sa Manila Bay na inaasahang matatapos sa Hunyo o Hulyo.

- April Rafales, ABS-CBN News