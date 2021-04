Barko iniimbestigahan sa pagpapakawala ng wastewater sa Manila Bay

Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang isang barkong nagpakawala ng maruming tubig sa Manila Bay. Kirk Salazar, ABS-CBN News

MAYNILA — Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang isang barko matapos itong magpakawala ng wastewater sa Manila Bay.

Ayon kay Manila Bay Coordinating Office Deputy Executive Director Jacob Meimban, nagkulay dilaw ang tubig sa ilang bahagi ng Manila Bay dahil sa tubig na inilabas ng barko.

Nagsagawa na ng water sampling ngayong Linggo para matukoy kung saan gawa ang tubig na itinapon sa Manila Bay.

"Posibleng hindi lang oil ito kasi yellowish ang color niya. So ipapa-laboratory test natin ito. At kahit ano talaga ito, illegal ang kaniyang pagpapakawala. Wala siyang permit," ani Meimban.

Ang nasabing pagpapakawala ng tubig ay labag sa Clean Water Act.

Ayon kay Escolastico Bunyi, tauhan ng barko, galing ang barko sa Palawan at ilang buwan nang naipit sa Manila Bay dahil kailangang ayusin ang makina.

Pero itinanggi ni Bunyi na may langis ang tubig na na-discharge.

"Galing din po 'yan sa ilalim, sa dagat din. Kapag pinaaandar 'yong makina dahil cooling po yan, seawater na may posibilidad na puwedeng sumipsip siya at papalabas ulit," ani Bunyi.

Pinayuhan ni Environment Undersecretary Jonas Leones ang mga barko na i-contain ang wastewater sa halip na pawalan ito.

"Dapat mayroon silang authority para permit to discharge. And at the same time, dapat mayroon din silang treatment facility within the vessel," ani Leones.

"Kung hindi man, dapat kino-contain muna nila 'yong wastewater nila. And kung naka-dock na sila, they should have it treated before they discharge it," dagdag niya.

