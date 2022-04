Robredo during a campaign sortie. VP Leni Media Bureau 2022 handout

Presidential candidate Leni Robredo on Saturday said she has never spoken to Joma Sison, adding that the communist leader was not advising her in her campaign.

“Walang katotohanan ang kuwento na ‘adviser’ ko o ng ating kampanya si Jose Maria Sison. Hindi ko pa siya nakakausap kahit minsan, personal man o sa anumang paraan,” Robredo said in a statement.

“Ilang ulit ko na ring inilinaw na hindi ako kailanman makikipag-ugnayan sa sinumang indibidwal o grupo na gumagamit ng dahas para isulong ang interes.

“Malinaw na kasinungalingan ang paratang na siya ay nagbibigay ng ‘advice’ sa akin o sinuman sa aking staff.”

Robredo has been repeatedly linked to the communist movement, accusations that have ramped up since the election-campaign period.

Last month, she rejected allegations spread through text blasts suggesting that she has aligned herself with Sison, the chief political consultant National Democratic Front of the Philippines.

In the latest allegations, which Robredo described as “fake news”, she said her lawyers plan to file charges.

“Kasalukuyang pinag-aaralan na ng ating mga abogado ang pagsampa ng nararapat na kaso para panagutin ang nagpalabas ng kasinungalingang ito,” Robredo added.

RELATED VIDEO