Higit P122 milyong halaga ng shabu, nasabat sa Las Piñas; 6 timbog

MAYNILA—Kabilang ang isang binatilyo sa 6 na taong inaresto sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kasama ang ibang tauhan ng militar at pulisya sa Manuyo Dos, Las Piñas City noong Miyerkoles.

Nakipagkita ang poseur buyer sa target sa isang bahay sa Gatchalian subdivision bandang alas-10:30 ng umaga.

Hinuli ang isang 14-anyos na estudyante at 20-anyos na houseboy, kasama ang iba pang mga sinangkot sa buy-bust na may edad na 20, 30, 34, at 41.

Nasabat ng mga agent ang 17 bloke at 19 mga sachet ng shabu na nakalagay sa mga Chinese tea bag at may kabuuang timbang na 18 kilo.

Nasa P122.4 million ang tinatayang halaga nito.

Kinumpiska rin ang sasakyan at motorsiklo ng grupo.

Ayon kay PDEA spokersperson Dir. Derrick Carreon, matagal nang binabantayan ang grupo ng kanilang case operational plan Whisperer.

Kabilang pa umano sila sa mga Chinese syndicate, lalo’t mula sa tinaguriang Golden Triangle ang nasabat na droga.

Kasunod ang arestong ito ng naunang pagsabat ng pulisya ng P210-milyong halaga ng shabu na nasa mga Chinese tea bag sa Bgy. Almanza Uno sa Las Piñas din.

Dalawang tinuturong tulak ang napatay sa operasyong iyon.

Inaalam pa kung konektado ang dalawang grupo.