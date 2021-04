Pagbabakuna sa mga senior, may comorbidity sa MMDA umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na ang pagpapabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) ng mga empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority na mga senior citizen at mga may comorbidity ngayong Miyerkoles.

Isinailalim muna sa screening ang mga empleyado para suriin ang kanilang health history.

Kapag mas mataas sa 120 over 80 ang blood pressure o kaya may sintomas ng COVID-19, dumadaan muna ito sa assessment.

“Kung may lagnat, kung may ubo sa ngayon, kung mayroong pananakit ng katawan, merong sipon, sore throat, lbm, yung mga sintomas ng COVID chine-check namin. Dapat wala yun,” ani Loida Alzona, MMDA Public Safety And Environmental Protection Office Director.

“Kung may exposure sa isang COVID positive with in the last 2 weeks, we opted not to vaccinate. And tinatanong namin kung meron siyang swab - at least a week before, may negative swab test, yun ang aming tatanggapin for vaccination,” dagdag niya.

Pinaalalahanan din ng mga doktor ang mga empleyado na tiyaking tama at totoo ang inilalagay na impormasyon sa form na sinasagutan, lalo na kung tungkol ito sa kalusugan.

”Kapag naglihim ka, later on, magkaroon ng adverse reaction, hindi namin mamo-monitor properly. Baka pala hindi naman related sa bakuna, baka related sa existing health condition niya,” ani MMDA Medical Officer 3 Dra. Annabelle Ombina.

Hinikayat ni MMDA chairman Benhur Abalos ang lahat ng mga empleyado na magpabakuna na.

“Nagkakaagawan sa buong mundo ng bakuna. Please lang po, magpabakuna tayo agad. Importante sa lahat mapabakunahan dahil maski papano, hindi lang ang empleyado may proteksyon kundi ang kasama n'ya sa opisina at lalong lalo na ang kanyang pamilya,” ani Abalos, na nabakunahan na ng Sinovac vaccine.

Pinaalalahanan din ang mga empleyado na sumunod pa rin sa health protocol kahit nabakunahan na.

Batay sa tala ng MMDA, nasa 771 ng kanilang 8,000 empleyado ang tinamaan ng COVID-19. Sa bilang, 100 ang active cases na naka-isolate na ngayon, habang 8 na ang namatay.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more in iWantTFC