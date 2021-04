Umano’y miyembro ng Abu Sayyaf arestado sa Sulu

Arestado ang isang umano'y miyembro ng Abu Sayyaf Group sa bayan ng Omar, Sulu Linggo ng madaling araw.

Kinilala ang suspek na si Berhamin Ellih na may kasong 25 counts of arson. Siya ay itinuturong sangkot sa paninira at panununog ng maraming bahay sa Omar noong 2016.

Sangkot din umano si Ellih sa pagdukot sa 5 Indian nationals noong Enero 2020, at siyang boat operator sa nangyaring kidnapping sa Sabah, Malaysia noong 2000.

— ulat ni Gracie Rutao

