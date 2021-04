Truck na may kargang mga baboy, nadisgrasya sa Southern Leyte

Nasa 25 na baboy ang namatay sa aksidente matapos mawalan ng preno ang trak at tumagilid sa Barangay Katipunan sa bayan ng Silago sa Southern Leyte. Larawan mula kay Alfie Cruzada Almine

Isang triple decker truck na may sakay na mga baboy ang nadisgrasya sa Barangay Katipunan, Silago, Southern Leyte madaling araw ng Sabado.

Ayon sa impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Silago, galing ang trak sa South Cotabato at may sakay na apat katao, kasama na ang driver nito.

May kargang 128 heads ng baboy ang trak na ide-deliver sana sa Bulacan.



Kwento ng driver na si Bobong Hardeniko, nawalan ng preno ang minamanehong trak sa kalsada na sakop ng Barangay Imelda. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa trak na tuluyang tumagilid sa kalsada.

Nagtamo naman ng minor injuries ang mga sakay ng trak habang 25 baboy ang namatay sa aksidente.

Nagtamo rin ng sugat ang ilang mga baboy.

Nagtulong-tulong naman ang mga residente na mailipat sa isang trak ang mga baboy.

