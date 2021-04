7 sakay ng lumubog na bangka, nasagip sa Iloilo

Agad na rumesponde ang awtoridad at nasagip ang mga sakay ng bangkang tumaob sa bayan ng Concepcion sa Iloilo. Larawan mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Concepcion

Nakaligtas ang anim na magkakapamilya at ang may-ari ng bangkang de motor na tumaob sa Barangay Nipa sa bayan ng Concepcion, Iloilo Biyernes ng umaga.

Sa imbestigasyon ng awtoridad, sakay ng bangka ang magkakapamilya na bibisita sana sa kamag-anak sa isang isla sa bayan ng Concepcion.

Habang nasa kalagitnaan na ng kanilang paglalayag ay biglang hinampas ng malaking alon ang kanilang bangka, dahilan para tumaob ito.

Kaagad namang rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Concepcion, Bantay Dagat, at Philippine Coast Guard Concepcion Sub-station, matapos matanggap ang report sa insidente at nailigtas ang 7 lulan ng bangka.

- Ulat ni Rolen Escaniel