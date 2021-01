Mag-ama, nakaligtas sa tumaob na bangka sa Aklan

Pinagtulungan ng mga residente na masagip ang mag-amang mangingisda matapos na tumaob ang kanilang bangka pabalik ng pampang sa Aklan. Larawan mula kay Beverlyn Flores

Nakaligtas ang isang mag-amang mangingisda matapos na tumaob ang bangkang sinasakyan nila sa Polo, New Washington sa Aklan, Martes ng umaga.

Sakay ng nasabing bangka ang mag-amang sina Arsenio Flores Jr., 60-anyos, at anak niyang si Aner Flores, 29.

Ayon sa mag-ama, pabalik na sila sa pampang matapos mangisda nang biglang lumakas at lumaki ang alon dahilan upang mawalan sila nang kontrol sa bangka.

Buti na lang at may mga residenteng nakakita at agad na tumulong sa kanila.

Nilangoy ng mga mangingisdang sina Anthony Daroy, Albert Bautista at Carlos Caballero ang kinaroroonan ng mag-ama para magdala nang lubid nang mahatak sa tabing dagat ang kanilang bangka.

Sa ngayon ay ligtas na ang mag-ama at nasa mabuting kalagayan matapos mabigyan nang paunang lunas. - ulat mula kay Rolen Escaniel

