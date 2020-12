Bangka tumaob sa lakas ng alon sa Albay; mga pasahero ligtas

Nakalangoy ang nasa 16 sakay ng tumaob na bangka sa Cagraray Island sa bahagi ng Barangay Misibis sa Bacacay, Albay. Larawan mula kay Kram Tibulaer

Isang bangkang de motor ang tumaob matapos bayuhin ng malakas na alon sa Albay, Sabado ng umaga.

Nakaligtas naman ang nasa 16 sakay ng bangka na karamihan ay mga nurse sa Rapu-Rapu District Hospital. Pauwi na sana sila sa mainland Albay nang maganap ang aksidente.

Sa mga larawang ibinahagi ng isa sa mga nurse, laking pasalamat nila na nakaligtas sila sa trahedya.

Ayon kay Ayra Bataller, head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rapu-Rapu, Albay, nagpapatuloy ang rescue operation ng Philippine Coast Guard sa mga sakay ng bangka matapos na mapadpad sila sa Cagraray Island sa bahagi ng Barangay Misibis sa Bacacay.

Nauna nang naglabas ng babala ang PAGASA sa storm surge sa ilang coastal areas sa bansa bunsod ng Tropical Depression Vicky.

Hindi raw nila alam na nagpumilit pa ring bumiyahe ang mga ito sa kabila nang kanilang ipinalabas na abiso na bawal bumiyahe dahil sa gale warning.

"Pauwi naman po talaga sila every Saturday kasi off naman po kaso po hindi naman sila magko-coordinate sa PCG kasi alam naman po nilang hindi sila papayagan kasi nga may gale warning,” sabi in Bataller.

Napag-alaman ni Bataller na rented boat ang ginamit na bangka ng mga nurse at hindi lisensiyadong bumiyahe bilang pampasaherong bangka.

"Rented boat po, hindi po lisensiyado para mag-ferry ng pasahero,” dagdag ni Bataller.

RELATED VIDEO