2 pulis, ipina-detain ng Senado

MAYNILA - Na-cite in contempt ang dalawang pulis na dumadalo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.

Ayon kay Senator Raffy Tulfo, ilang beses na hindi umano nagsabi ng totoo ang dalawa kaya nagmosyon siya para ma-cite in contempt sina Police Senior Master Sergeant Jerrywin Rebosora at Police Master Sergeant Lorenzo Catarata at makulong sa detention cell ng Senado.

Kaugnay ito sa imbestigasyon ng komite sa pagkakaaresto kay Police Master Sgt. Rodolfo Mayo Jr, isang pulis na anti-drug operative na nahuli sa Tondo, Maynila noong Oktubre 2022 sa isang drug operation.

Sinabi ng PNP na nadiskubre nila na kulang ang narekober na ilegal na droga. Ayon kay Police Major General Eliseo Cruz, PNP Director For Investigation And Detective Management, na siyang pinuno din ng Special Investigation Task Group, kasama sina Catarata at Rebosora sa nag-operate sa Tondo, Maynila.

May nakuha aniyang CCTV footage na nagbibigay ng circumstantial evidence na may tatlong pulis na maaring bumawas sa droga na nakuha kay Mayo.