Wastong pag-dispose sa face masks muling ipinaalala

Anthony Wallace, AFP/File

MAYNILA — Muling hinikayat ng isang environmental group na itapon nang maayos ang mga ginagamit na face masks, na itinuturing na biowaste.

Sa harap ito ng mga nakitang medical waste tulad ng disposable face mask sa ilang diving site sa bansa gaya sa Batangas.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Oceana Philippines vice president Gloria Ramos na dapat i-segregate o ihiwalay mula sa ibang basura ang mga face mask.



Dapat itong ilagay sa isang plastic, i-seal, at lagyan ng label na "hazardous waste" ang laman nito para hindi kalkalin ng mga basurero.

"Dapat i-separate talaga, i-segregate kasi nakakahawa siya. Kawawa naman ang mga collector natin and then to make sure na hindi yan magli-leak sa mga karagatan natin," aniya.



Kung maaari, hinimok ni Ramos ang publikong magsuot na lang ng reusable face masks para makabawas sa medical waste.

