Nat'l task force aminadong 'napabayaan' ang contact tracing

Sumasagot sa contact tracing form ang isang babae bago pumasok ng mall sa Taguig noong Disyembre 23, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Aminado ang isang opisyal ng National Task Force (NTF) Against COVID-19 na napabayaan at kailangan pang pagtibayin ang ginagawang contact tracing para mas mapababa ang mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay NTF Against COVID-19 Spokesperson Gen. Restituto Padilla, hindi kasi masyadong napagtutuunan ng pansin ang contact tracing, na isa sa mga ipinatutupad na health protocol upang makontrol ang pagkalat ng coronavirus.

"Napabayaan po 'yan, I have to admit medyo nag-backslide tayo sa contact tracing," ani Padilla sa panayam ng Teleradyo.

"Ang problema, may reluctance pa rin 'yong iba na i-share 'yong personal data nila at magsalita. Kaya kahit masama pakiramdam. sinasarili nila, nandoon lang sila sa bahay, kaya kumakalat," ani Padilla.

Ito'y sa harap ng muling pagtaas ng bilang ng bagong COVID-19 cases na naitatala sa ilang lugar sa bansa, na naobserbahan ng mga opisyal ng gobyerno at eksperto.

Iba't ibang contact tracing app ang inilunsad ng mga local government unit, na ni-require na rin sa mga establisimyento sa kanilang mga nasasakupan.

Bukod sa app, maaari ring mano-manong magsagot ng contact tracing form.

Pero nauna na ring sinabi ng Department of the Interior and Local Government na hindi nangangahulugang epektibo ang contact tracing kahit pa may mga app o sinusulatang form.

"Kailangan po kombinasyon ng tao at technology... mag-i-interview ka ng tao... mayroon pag-i-imbestiga 'yan na hindi nagagawa ng app," ani DILG Undersecretary Epimaco Densing.

"Kaya lang napansin natin medyo kumaunti ang contact tracers. Problema 'yan lalo 'pag nagkaka-surge," ani Densing.

Sa datos ng DILG, tanging Maynila, Pateros, San Juan, at Taguig ang naka-comply sa target na isang contract tracer sa kada 800 residente.

Kung susundin ang target, nangangahulugang nasa 135,000 contact tracer ang kailangan sa buong bansa.

Sa Metro Manila, 50,000 ang target na contact tracer pero sa ngayo'y 15,000 pa lang ang na-hire ng gobyerno, na mapapaso ang mga kontrata pagdating ng Hunyo.

Nauna na ring sinabi ni contact tracing czar Benjamin Magalong na nasa 1:37 dapat ang ratio ng contact tracing sa mga LGU.

Iminungkahi ng DILG na magkaroon ng unified contact tracing app sa buong bansa para sa mas ligtas at mabilis na pagkuha ng data sa oras na kailangan ito.

Paulit-ulit ding panawagan ng mga awtoridad sa publiko na sumunod sa minimum health standards, kabilang na ang pagbibigay ng wastong impormasyon sa contact tracing forms.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News