Lalaking PWD patay sa sunog sa Batasan Hills

MAYNILA — Isang 58 anyos na lalaki ang nasawi sa isang sunog sa Brgy. Batasan Hills, Quezon City nitong Miyerkoles.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), ang nasawi sa naturang sunog ay kinilalang si Cashiano Timbal, isang person with disability (PWD).

