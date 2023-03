MAYNILA — Balik online classes ang ilang paaralan sa bansa dahil sa inaasahang malawakang tigil-pasada o transport strike sa susunod na linggo.

Magtatagal nang 1 linggo, mula Marso 6 hanggang 12, ang ikakasang tigil-pasada ng mga jeep at UV Express na kasapi ng mga grupong Alliance of Concerned Transport Organizations, Manibela at Piston bilang pagtutol sa PUV modernization program.

Dahil dito, nag-anunsiyo na ang ilang eskuwelahan ng suspensiyon ng face-to-face classes at sa halip ay online muna.

Narito ang mga paaralang nag-anunsiyo ng pansamantalang pagbabalik sa online classes.

Ateneo de Manila University (Marso 6 hanggang 11)

De La Salle University Manila campus (Marso 6 hanggang 11)

La Salle Green Hills (Marso 6 hanggang 10)

